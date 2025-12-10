Nba Cup | Orlando e New York volano in semifinale Magic e Knicks a Las Vegas
Nella Nba Cup, Magic e Knicks si qualificano per le semifinali grazie a vittorie decisive. Orlando rimonta Miami, mentre New York supera Toronto con una prestazione di alto livello di Brunson, consolidando il loro percorso verso le fasi finali della competizione.
Magic e Knicks avanzano nella Nba Cup: Orlando elimina Miami in rimonta, New York supera Toronto con una grande prova di Brunson. La Nba Cup conosce già le prime due semifinaliste: Orlando e New York hanno conquistato il pass per la Final Four della Conference Est e si affronteranno nella notte tra sabato e domenica a Las Vegas. Due gare molto diverse, ma entrambe decisive per definire la parte alta del tabellone. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
NBA Cup, risultati e highlights: Orlando e New York in semifinale, Miami e Toronto ko - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA Cup, risultati e highlights: Orlando e New York in semifinale, Miami e Toronto ko ... Come scrive sport.sky.it
Nba Cup: Orlando e New York in semifinale, Miami e Toronto ko - Nei due quarti di finale di Nba Cup della Eastern Conference sono gli Orlando Magic e i New York Knicks a strappare il pass per la semifinale. Scrive ansa.it
