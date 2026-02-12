Jeremy Sochan vicino ai New York Knicks | si avvicina la firma

In giornata si fa sempre più concreta la trattativa tra Jeremy Sochan e i New York Knicks. Il giovane giocatore, noto per la sua fisicità e versatilità, sta per firmare con la franchigia di New York. Dopo settimane di trattative, l’accordo sembra ormai vicino alla conclusione, con le parti che si preparano a ufficializzare il trasferimento.

In seguito a una scelta mirata a rafforzare la profondità sugli esterni, un giovane profilo fisico e versatile ha trovato collocazione nei New York Knicks, dopo aver superato i waiver dai San Antonio Spurs. L’operazione mira a offrire una presenza dinamica per la rotazione, con capacità di contribuire sia in termini difensivi sia in transizione, mantenendo una prospettiva di sviluppo a medio termine. l’altezza si aggira intorno a 2,03 metri e la corporatura fisica si affianca a una mobilità che consente di ricoprire diverse posizioni esterne. la combinazione di dolcezza nel tocco e aggressività in campo rende un profilo giovane e versatile per la gestione delle rotazioni.🔗 Leggi su Mondosport24.com

