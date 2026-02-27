i laburisti britannici hanno perso in un posto in cui vincevano da decenni

In una recente elezione suppletiva nei pressi di Manchester, i Laburisti hanno subito una sconfitta in un'area che da anni rappresentava un loro punto forte. La vittoria del candidato avversario mette in discussione le dinamiche interne al partito e il suo radicamento sul territorio. La consultazione ha attirato l'attenzione degli osservatori politici, indicando possibili cambiamenti nelle preferenze degli elettori.

Una piccola elezione suppletiva vicino a Manchester ha confermato la crisi del partito di Starmer, superato dai Verdi e da ReformUK Nel Regno Unito il Partito Laburista ha perso in un posto in cui vinceva da decenni, cioè nel collegio di Gorton e Denton, alla periferia di Manchester, nel nord-ovest dell’Inghilterra, dove giovedì si è tenuta un’elezione suppletiva per eleggere un parlamentare che ne sostituirà un altro che si è dimesso per motivi di salute. I Laburisti (che hanno ottenuto il 26% dei voti) sono stati superati dai Verdi (41%), che hanno vinto per la prima volta in questo seggio, e da ReformUK (29%), partito di estrema destra, sovranista e populista in ascesa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

