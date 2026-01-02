Il ragazzo a cui hanno amputato 3 dita a causa dei petardi ha perso anche un occhio | bulbo scoppiato

Un giovane romano di 24 anni ha subito gravi danni dopo l’esplosione di un petardo a Napoli. Oltre alla perdita di tre dita, ha riportato la rottura del bulbo oculare, causata dallo scoppio del razzo che avrebbe acceso. L’incidente sottolinea i rischi associati ai petardi e l’importanza di usarli con cautela e responsabilità per prevenire incidenti simili.

Il 24enne romano che ha perso tre dita per lo scoppio di un petardo a Napoli ha riportato gravissime lesioni anche all'occhio: il razzo, che avrebbe acceso lui stesso, ha causato lo scoppio del bulbo oculare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Capodanno Napoli. Dimesso dopo aver perso 3 dita con i petardi: lo shock poco dopo. Cos’ha fatto Leggi anche: Napoli, turista romano spara petardi e perde tre dita. Dimesso, dà fuoco ad altri botti e perde l'occhio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capodanno, perde tre dita per i botti. Poi torna in strada e si ferisce di nuovo; Gli esplode petardo tra le mani: amputata la mano al 16enne ferito durante i festeggiamenti; Capodanno, un morto per i botti. Viminale: 283 feriti, in calo rispetto ai 309 del 2025; Scoppia un grosso petardo: un ragazzino di 12 anni perde una mano, un altro gravissimo a un occhio. Il ragazzo a cui hanno amputato 3 dita a causa dei petardi ha perso anche un occhio: bulbo scoppiato - Il 24enne romano che ha perso tre dita per lo scoppio di un petardo a Napoli ha riportato gravissime lesioni anche all'occhio: il razzo, che avrebbe acceso ... fanpage.it

Gli esplode un petardo in mano: 16 enne di Cinto Caomaggiore rischia amputazione dell'arto. L'incidente durante i festeggiamenti per Capodanno. Il ragazzo, originario del Veneziano ma residente in Friuli, è stato portato all'ospedale di Pordenone. x.com

Un 37enne di Messina ha subito l'amputazione di due dita. Delicato intervento al Civico di Palermo per un ragazzo di 23 anni, che ha riportato gravi ustioni e lesioni a entrambe le mani. LEGGI QUI https://www.palermolive.it/botti-di-capodanno-diversi-i-feriti-i - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.