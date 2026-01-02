Il ragazzo a cui hanno amputato 3 dita a causa dei petardi ha perso anche un occhio | bulbo scoppiato

Un giovane romano di 24 anni ha subito gravi danni dopo l’esplosione di un petardo a Napoli. Oltre alla perdita di tre dita, ha riportato la rottura del bulbo oculare, causata dallo scoppio del razzo che avrebbe acceso. L’incidente sottolinea i rischi associati ai petardi e l’importanza di usarli con cautela e responsabilità per prevenire incidenti simili.

Il 24enne romano che ha perso tre dita per lo scoppio di un petardo a Napoli ha riportato gravissime lesioni anche all'occhio: il razzo, che avrebbe acceso lui stesso, ha causato lo scoppio del bulbo oculare. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

