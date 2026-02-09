Laburisti britannici | dimissioni del capo di gabinetto destabilizzano la campagna elettorale di Starmer

Le dimissioni del capo di gabinetto di Keir Starmer hanno creato tensione nel Partito Laburista, che si prepara alle imminenti elezioni. La notizia ha sorpreso molti e potrebbe influenzare la corsa di Starmer, già complessa, in vista del voto. La leadership del partito si trova ora a dover gestire una situazione di instabilità interna, mentre la campagna elettorale entra nel vivo.

Il capo di Gabinetto del premier britannico Starmer, Morgan McSweeney, si è dimesso oggi.

Starmer è solo, via il suo braccio destro dopo il caso Mandelson-Epstein: voci di dimissioni del premier britannicoDAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA - Il re è nudo: sacrificando il suo capo dello staff, il primo ministro britannico Keir Starmer è rimasto senza scudo e senza parafulmine, esposto ormai agli attacchi ... corriere.it

Si è dimesso il capo di gabinetto di StarmerMorgan McSweeney ha lasciato l'incarico per ridurre gli imbarazzi nel partito Laburista britannico, dopo il caso Mandelson e gli Epstein files ... ilpost.it

Il direttivo dei Laburisti britannici, su richiesta del loro numero uno, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, ha impedito ad Andy Burnham di candidarsi a un’elezione suppletiva che gli avrebbe permesso di ritornare in parlamento. Il politico è considerat facebook

I laburisti inglesi sono pazzi se buttano giù #Starmer sul caso #Mendelson. Il brigante Farage sta lì che aspetta appollaiato sul ramo. x.com