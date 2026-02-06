Questa sera allo stadio San Siro di Milano si svolge la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Centinaia di persone si sono radunate per assistere all’evento che segna il via ufficiale delle gare. La piazza è piena di tifosi, alcuni già in attesa da ore, altri pronti a godersi la festa. La cerimonia promette spettacoli e momenti emozionanti, con l’obiettivo di dare il benvenuto agli atleti e agli spettatori di tutto il mondo.

Questa sera, presso lo stadio San Siro di Milano, avrà luogo la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 202 6, che darà ufficialmente il via alle competizioni sportive. Inno ufficiale di questa edizione tanto attesa è il brano Fino all’alba, e a sceglierlo sono stati gli stessi italiani, grazie a un contest aperto il 2 febbraio 2022 sul palco del Festival di Sanremo. Il concorso è stato realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e Il Ministero dell’Università e della Ricerca, e ha coinvolto le Bande civili e militari, le corali e i Conservatori di tutta Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Fino all’alba” è l’inno dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Autostrade per l'Italia lancia oggi una nuova campagna di comunicazione per i Giochi di Milano Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Spot Rai Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Dalla cameretta al rischio esclusione: la storia nascosta dell’inno di Milano-Cortina nato a Seveso; Milano-Cortina 2026: il brianzolo Giulio è l'autore dell'inno ufficiale delle Olimpiadi; Carnevale sui pattini in Campo San Polo e in Piazza Ferretto: quando la fantasia prende velocità; Olimpiadi Milano Cortina 2026: la banda in piazza a Seveso per suonare l'inno ufficiale, orari e viabilità.

Roma ballava fino all’alba: quei vent’anni di club, discoteche e vinili che hanno cambiato le notti italianeUn’epoca, mille suoni. Dal 1975 al 1995 l’Italia vive nelle discoteche la sua piccola, grande rivoluzione culturale (e di costume). Sono gli anni d’oro del « clubbing »: disco music , house e techno e ... corriere.it

Il record di Sinners è tutto politico: dobbiamo resistere fino all’albaQuello che ha catapultato il B-movie politico di Ryan Coogler al record di nomination di sempre è un atto plebiscitario di resistenza. Un atto anche spettacolarmente provocatorio. L’Academy non è Trum ... editorialedomani.it

Stasera partono ufficialmente i Giochi Olimpici invernali di Milano - Cortina 2026! Le mascotte ufficiali dei Giochi Tina e Milo, i due ermellini dai manti bianco e marrone, sorella e fratello. Tina e Milo sono stati scelti attraverso un sondaggio pubblico, con oltre facebook

L’attesa è finita, i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 INIZIANO OGGI Segui la cerimonia d’apertura, dalle 20, sull’app DAZN tramite i canali Eurosport #MilanoCortina2026 #Olympics #Olimpiadi x.com