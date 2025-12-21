La parata natalizia dei bambini con le auto in transito

21 dic 2025

Bambini vestiti da Elfi di Babbo Natale tra le auto. Succede ad Aversa dove la parata natalizia di alcuni alunni di una scuola cittadina si è svolta senza le necessarie limitazioni al traffico veicolare.La polemica sulla parata dei bambiniA denunciare l’episodio è il gruppo consiliare “La. 🔗 Leggi su Casertanews.it

