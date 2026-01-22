DI Marco Pd sul futuro delle terme di Caramanico | Troviamo una soluzione condivisa coinvolgendo le realtà del territorio

Il deputato Marco del Pd sottolinea l'importanza di una soluzione condivisa per le terme di Caramanico, chiuse dal 2021. È fondamentale coinvolgere tutte le realtà del territorio per individuare un percorso sostenibile e collaborativo, che garantisca il rilancio del complesso termale e il beneficio della comunità locale. Solo attraverso un dialogo aperto e partecipato si potrà definire una strategia efficace per il futuro di questa importante risorsa.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco commenta l'esito della seduta della commissione Ambiente e territorio riguardante il futuro dello stabilimento termale Trovare una sinergia trasversale, coinvolgendo anche le realtà locali, per risolvere il futuro del complesso termale di Caramanico chiuso dal 2021. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco, a seguito della seduta della commissione Ambiente e territorio. Dopo numerosi tentativi falliti di asta e una risoluzione presentata da Di Marco per coinvolgere direttamente la Regione nella questione degli impianti termali e sorgenti delle Terme di Caramanico, è iniziato un confronto concreto per evitare la definitiva chiusura del sito, considerato un patrimonio storico, economico e ambientale importante.

