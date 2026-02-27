I concerti e le date del tour di Tony Pitony il cantante ospite a Sanremo 2026 nella serata delle Cover

Tony Pitony, cantante italiano, ha annunciato le date del suo tour che si svolgeranno in diverse città italiane nel corso del prossimo mese. La tournée comprende tappe a Milano, Roma, Napoli e Torino, con concerti programmati tra fine aprile e inizio maggio. L'artista sarà anche presente come ospite speciale alla serata delle Cover a Sanremo 2026, prevista per il 6 febbraio.

, tappe, città, dove, quando Quali sono le date dei prossimi concerti e del tour di Tony Pitony? Stiamo parlando di uno dei cantanti più in voga del momento, apprezzato soprattutto dai più giovani, in particolare per i suoi testi dissacranti e senza filtri. Cantante siciliano, è ospite questa sera – 27 febbraio – al Festival di Sanremo 2026 nella serata delle Cover per accompagnare in duetto Ditonellapiaga. Ma quali sono le date dei prossimi concerti di Tony Pitony? In quali città? Ecco tutte le informazioni. A marzo 2026 Tony Pitony sarà impegnato, come si legge in alcuni siti online, in un tour europeo.