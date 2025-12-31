gualtieri e i botti vietati a roma il futuro di emiliano e altre pillole

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza che vieta i fuochi d’artificio di fine anno a partire dalla mezzanotte. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza e ridurre i rischi legati ai fuochi pirotecnici durante le festività. Nel frattempo, si discutono anche le prospettive politiche di Emiliano e altre novità di interesse pubblico. Ecco alcune pillole per rimanere aggiornati sulle ultime notizie.

L’ ordinanza ha un che di assurdo: a Roma il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato il divieto dei botti di fine anno dalle 00.01 del 31 dicembre alle ore 24 del 6 gennaio. Anche Beppe Sala a Milano ha previsto una serie di limitazioni, ma solo nelle aree più affollate della città, in particolare in piazza Duomo. Nella Capitale, invece, ci sarà (in teoria.) un’intera settimana di astinenza dai fuochi. Gli obiettivi del primo cittadino? Salvaguardare «il patrimonio storico e archeologico di Roma», combattere «gli agenti inquinanti nell’aria, come biossido di azoto e il Pm10, per i quali si assiste ancora a situazioni di criticità» nella città, vietando «fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici», e poi «tubi di lancio e candele romane». 🔗 Leggi su Lettera43.it

