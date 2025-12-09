Borgonzoni esautorata sul cinema i convegni di Napoletano e le altre pillole
Fate sapere alla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, leghista con delega sul cinema e l’audiovisivo (già “vittima” dei tagli del ministro Giorgetti e non proprio in ottimi rapporti, si dice, col titolare del dicastero Alessandro Giuli ), che il 10 dicembre alla Camera dei deputati la X Commissione ha in programma, in sede referente, proprio l’istituzione dell’ Agenzia per il cinema e l’audiovisivo (proposta di legge che fra l’altro ha come prima firmataria la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ), a cura del deputato Alessandro Amorese di Fratelli d’Italia. Qualcuno prevede che alla fine al ministero di via del Collegio Romano non resterà nessuna competenza sul cinema, grazie alla nuova agenzia, e Borgonzoni potrà dedicarsi completamente alla cura di mostre sul tema delle star del grande schermo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Borgonzoni, 12 miliardi di ricavi dal mercato audiovisivo - "Quasi dodici miliardi di euro, è quanto valgono i ricavi complessivi del mercato audiovisivo italiano" e sono "124 mila professionisti impiegati nell'audiovisivo". Si legge su ansa.it
