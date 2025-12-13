‘Ho avuto paura e sono scappato’ il pirata dell’A5 ammette l’urto costato la vita alla piccola Lucia

Il 40enne di Busano, coinvolto nell’incidente mortale sull’A5 che ha causato la tragica morte della neonata Lucia, ha confessato di aver avuto paura e di essere scappato. L’incidente, avvenuto il 6 dicembre a Volpiano, ha suscitato grande commozione e si aggiunge alle indagini sulla vicenda.

L'incidente sull'A5 e la morte della neonata. Ha confessato il 40enne di Busano, dipendente di una ditta di idraulica, indagato per il drammatico incidente avvenuto la sera del 6 dicembre sull' autostrada A5, all'altezza di Volpiano, nel Torinese. Nello schianto ha perso la vita Lucia Tonino, la neonata di neanche tre mesi sbalzata fuori dall'auto su cui viaggiava con la madre. Il racconto dell'uomo agli inquirenti. Davanti agli agenti della Polizia Stradale di Torino-Settimo, coordinati dal pm Mattia Cravero, l'uomo ha ammesso di aver tamponato con il furgone Ford bianco la Fiat 500X guidata da Costanza Fiore, madre della bambina.