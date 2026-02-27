Hillary Clinton si difende e rilancia sugli Epstein Files | chiedete a Trump non a me

Un’ex first lady si presenta davanti alla commissione parlamentare e respinge le accuse di aver avuto contatti con Epstein. Durante l’audizione, invita a rivolgere le domande a Trump e Musk, negando di aver mai incontrato Epstein personalmente. La sua posizione viene espressa con fermezza, senza lasciare spazio a interpretazioni diverse. La discussione si concentra sulle dichiarazioni rilasciate e sulle persone coinvolte nei sospetti.

Nella deposizione davanti alla commissione parlamentare l'ex Segretario di Stato e First Lady nega di aver incontrato Epstein e invita a chiedere a Trump e Musk.