Hillary Clinton accusa Trump di insabbiamento sugli Epstein files | Siete lenti fateli uscire

Hillary Clinton ha criticato pubblicamente Donald Trump durante il Forum Mondiale di Berlino, accusandolo di ostacolare la pubblicazione dei file Epstein. La Clinton ha affermato che il Dipartimento di Giustizia sta rilasciando i documenti troppo lentamente, nonostante siano già disponibili online. Ha aggiunto che le autorità devono accelerare il processo e rendere pubbliche tutte le informazioni, inclusi email, immagini e video. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di attesa per la diffusione completa dei materiali.

“Fate uscire i fascicoli. Stanno procedendo a rilento”. Ha parlato davanti all’annuale Forum Mondiale a Berlino Hillary Clinton, e alla Bbc ha apertamente denunciato la lentezza del Dipartimento di Giustizia nel rilascio degli Epstein files, la sterminata mole di mail, immagini e video che il DOJ guidato da Pam Bondi ha pubblicato online nelle scorse settimane. Tanti gli omissis così come tanti anche i nomi delle vittime che erroneamente non sono stati oscurati. E molto, moltissimo ancora da capire. Hillary Clinton ha accusato l’amministrazione del presidente Donald Trump di “insabbiamento” sulla gestione dei documenti relativi al defunto molestatore sessuale, che aveva intessuto una fitta rete trasversale di contatti con uomini di potere, case reali, intellettuali da tutto il mondo, specialmente occidentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hillary Clinton accusa Trump di “insabbiamento” sugli Epstein files: “Siete lenti, fateli uscire” Hillary Clinton accusa l’amministrazione del presidente Trump: “Sta insabbiando gli Epstein files” Hillary Clinton ha criticato duramente l’amministrazione Trump, accusandola di nascondere i documenti riguardanti Jeffrey Epstein. Hillary Clinton: «Trump sta insabbiando gli Epstein Files» Hillary Clinton ha accusato Donald Trump di aver insabbiato i documenti sui rapporti con Jeffrey Epstein. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Hillary Clinton accusa Trump, Insabbiamento sugli Epstein Files; Caso Epstein, Hillary Clinton accusa Trump di insabbiamento; Epstein Files: Clinton accusa Trump di insabbiare i dossier; Epstein Files, Hillary Clinton accusa Trump di insabbiamento. Caso Epstein, Hillary Clinton accusa Trump di insabbiamentoIn un’intervista alla BBC, l’ex segretaria di Stato accusa la Casa Bianca di rallentare la diffusione dei documenti e chiede piena trasparenza. Trump respinge le accuse e rivendica l’operato del Dipar ... ilsole24ore.com Epstein, Hillary Clinton: Trump ha insabbiato i file. Continuano a cadere teste di altissimo livelloL'ex segretario di Stato americano ed ex first lady, Hillary Clinton, ha accusato il presidente Donald Trump di aver orchestrato ... affaritaliani.it Hillary Clinton alla BBC sul caso Epstein. Non dice una parola per le vittime, nega i rapporti del marito (Viaggiava con Epstein per le molte iniziative della nostra fondazione) a dispetto di ogni evidenza, e ne fa una cosa su Trump, non sulla verità. x.com Ospite d’eccezione alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove Hillary Clinton ha partecipato a un panel intitolato «Il divario ovest-ovest: ciò che resta dei valori comuni». Un discorso realistico quello dell’ex First lady e Segretario di Stato sotto la presid facebook