Hillary Clinton attacca Trump sugli Epstein Files | Basta ritardi pubblicate tutto

Hillary Clinton ha accusato l’amministrazione Trump di nascondere i documenti su Jeffrey Epstein, perché ancora non sono stati resi pubblici. La ex candidata ha chiesto di sbloccare subito i file, mentre la Casa Bianca risponde che ci sono motivi legali e di sicurezza dietro il ritardo. Nei giorni scorsi, alcuni giornalisti hanno scoperto che i file contengono dettagli importanti sulle connessioni di Epstein con figure di spicco.

L'accusa di insabbiamento e la replica della Casa Bianca. Hillary Clinton ha puntato il dito contro l'amministrazione di Donald Trump, accusandola di ritardare e ostacolare la piena diffusione dei documenti legati a Jeffrey Epstein. Intervenendo a Berlino durante il World Forum e parlando alla Bbc, l'ex segretario di Stato ha dichiarato: "Fate uscire i fascicoli. Stanno procedendo a rilento", denunciando quello che definisce un vero e proprio tentativo di insabbiamento. Dal canto suo, la Casa Bianca respinge le accuse e sostiene di aver fatto "più per le vittime di quanto abbiano mai fatto i Democratici" attraverso la pubblicazione dei documenti già resi noti.

