Hillary Clinton respinge ogni legame con Epstein e accusa la commissione di Vigilanza di aver montato un teatrino politico ignorando le responsabilità di Trump e Musk

Hillary Clinton ha dichiarato di non avere alcun rapporto con Jeffrey Epstein e ha accusato la commissione di Vigilanza di aver organizzato un “teatrino politico”. La deputata è stata interrogata per sei ore a porte chiuse dalla commissione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, che sta indagando sui legami tra Epstein e alcune figure pubbliche. La deposizione si è svolta in un clima di tensione e accuse reciproche.

Sei ore a porte chiuse. Tanto è durata la deposizione di Hillary Clinton davanti alla commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che indaga sui legami con il finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere in circostanze misteriose. Un’audizione che non è rimasta segreta perché l’ex first lady, che aveva chiesto di essere sentita in un’udienza pubblica salvo scontrarsi con il ‘no’ deciso dei repubblicani, ha raccontato tutto ai cronisti che cercavano di carpire qualche dichiarazione. Secondo la Clinton quello che è andato in scena è stato un “teatro politico partigiano”, perché “non so quante volte ho dovuto dire che non conoscevo (Epstein)” e che “non sono mai stata sulla sua isola, nelle sue case o nei suoi uffici”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

