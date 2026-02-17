Caso Epstein Hillary Clinton accusa l’amministrazione Trump di insabbiamento

Hillary Clinton ha accusato l’amministrazione Trump di aver nascosto le prove legate al caso Epstein. La ex Segretario di Stato sostiene che le autorità hanno ostacolato le indagini, impedendo la piena rivelazione dei dettagli. Afferma inoltre che alcuni documenti importanti sono stati secretati per proteggere interessi ancora sconosciuti.

(Adnkronos) – L'ex Segretario di Stato Hillary Clinton punta il dito contro l'amministrazione Trump accusandola di "insabbiamento" nella gestione dei dossier Epstein. "Fate uscire i dossier", ha dichiarato Clinton alla BBC lunedì da Berlino, dove ha partecipato al World Forum. "Stanno procedendo a rilento".