Hillary Clinton | Mai incontrato Epstein

Hillary Clinton ha dichiarato di non aver mai incontrato Jeffrey Epstein durante la sua testimonianza alla Commissione. La politica ha ribadito di non aver mai avuto rapporti con l'imprenditore e di non essere a conoscenza di alcun coinvolgimento. La sua testimonianza si inserisce in un procedimento in corso, che riguarda vari aspetti delle sue attività passate. La dichiarazione si conclude con questa affermazione.

“Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini”. Questa la dichiarazione iniziale di Hillary Clinton nella sua testimonianza alla Commissione di vigilanza a New York. “Non sono mai salita sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa”, ha aggiunto. “Come qualsiasi persona normale, sono inorridita dai suoi crimini”, ha poi sottolineato. La prima deposizione che riguarda i Clinton è quella di Hillary, a Chappaqua, nella residenza privata sua e del marito Bill, nella contea di Westchester, a Nord di New York. L’ex presidente e la moglie hanno sempre negato di aver compiuto illeciti nell’ambito del caso Epstein. Bill Clinton però, tra le altre cose, dovrà rispondere del fatto di aver volato diverse volte sull’aereo privato dell’ex finanziere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

