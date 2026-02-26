Hillary Clinton ha dichiarato di non aver mai incontrato Epstein e di non essere a conoscenza dei suoi eventuali crimini. La sua affermazione è arrivata durante un'udienza di fronte alla Commissione di vigilanza a New York, dove ha ribadito di non avere rapporti con l’imprenditore e di essere sorpresa dalle accuse che lo coinvolgono. La dichiarazione ha suscitato attenzione tra i media locali.

«Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini». Lo ha detto Hillary Clinton nella sua dichiarazione iniziale nella testimonianza alla Commissione di vigilanza a New York. «Non sono mai salito sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa», ha aggiunto. «Come qualsiasi persona normale, sono inorridita dai suoi crimini. Epstein era un individuo atroce, ma non è il solo. Non si tratta di un caso isolato, né di uno scandalo politico. È una piaga globale con un costo umano inimmaginabile». «È inconcepibile che Epstein abbia inizialmente ricevuto una pacca sulla spalla nel 2008, che gli ha permesso di continuare le sue pratiche predatorie per un altro decennio», ha aggiunto l'ex segretario di Stato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caso Epstein, Hillary Clinton: «Non l'ho mai incontrato e non avevo idea dei suoi crimini. Sono inorridita»

