Hillary Clinton | Mai incontrato Epstein nessuna conoscenza dei suoi crimini

WASHINGTON, 26 febbraio 2026. Nel corso della sua testimonianza iniziale davanti alla Commissione di vigilanza a New York, Hillary Clinton ha respinto con fermezza ogni collegamento con Jeffrey Epstein. “Non ho mai incontrato Epstein e non ero a conoscenza dei suoi crimini”, ha dichiarato l’ex segretario di Stato, sottolineando di non aver avuto alcun tipo di rapporto con il finanziere. Nel corso dell’audizione, Clinton ha ribadito ulteriormente la sua posizione, specificando: “Non sono mai salita sul suo aereo e non ho mai messo piede nella sua abitazione”. Parole nette, pronunciate per chiarire in modo definitivo la sua estraneità ai fatti oggetto dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

La déposition à huis clos d’Hillary Clinton se tiendra à Chappaqua, près de New York, où réside le couple. Bill Clinton, photographié plusieurs fois en compagnie de Jeffrey Epstein, doit, lui, témoigner vendredi. - facebook.com facebook

