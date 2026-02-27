Herdonia vede la luce aggiudicata la gara per il Parco Archeologico con fondi Cis | Sarà la Pompei della Puglia

È stata aggiudicata la gara per la realizzazione del Parco Archeologico di Herdonia nel comune di Ordona, finanziata con fondi Cis. I lavori per la costruzione del parco sono imminenti e prevedono lo sviluppo di un'area archeologica che, secondo i piani, sarà definita come

Aggiudicata la gara per la realizzazione del Parco archeologico di Herdonia nel comune di Ordona: lavori per oltre 473mila euro finanziati dal Cis Capitanata Partiranno presto i lavori per la realizzazione del Parco Archeologico di Herdonia, nel comune di Ordona. Ad annunciare l'aggiudicazione dei lavori è il consigliere regionale e Responsabile del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata (Cis), Nicola Gatta, e la sindaca del comune dei Cinque Reali Siti, Adalgisa La Torre. La gara si è svolta secondo procedura aperta e conclusa lo scorso 5 febbraio da Invitalia per conto del Comune, per un importo di 473.300,60 euro: “Scriviamo una nuova pagina di storia in un angolo di Capitanata in cui affondano le nostre preziose radici”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it CIS, pubblicata la gara per Herdonia. Gatta: “Costruiamo il futuro valorizzando la storia”Lo comunica il Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata, Nicola Gatta. Arabia Saudita, anche il Parco Archeologico di Pompei per il restauro della città abbandonata di AlUlaIl Parco Archeologico di Pompei coinvolto nel restauro di una città in Arabia Saudita abbandonata negli anni ’80 del Novecento.