Arabia Saudita anche il Parco Archeologico di Pompei per il restauro della città abbandonata di AlUla

Il Parco Archeologico di Pompei coinvolto nel restauro di una città in Arabia Saudita abbandonata negli anni ’80 del Novecento. L’iniziativa rientra in un accordo di collaborazione tra Pompei e la Commissione Reale per AlUla. Un team di archeologi, restauratori, architetti e ingegneri del Parco Archeologico di Pompei si trova attualmente ad al-Dirah o Old Town (“città vecchia”), un sito appartenente alla riserva culturale di AlUla in Arabia Saudita, abitato fino ai primi anni ’80 del secolo scorso. Il team, guidato dal direttore di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, sta collaborando all’esplorazione e al rilievo, al restauro e alla valorizzazione di diverse aree della città che preservano stili di vita tradizionali, in rapida estinzione a causa della modernizzazione progressiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

“The Line” è un progetto futuristico in Arabia Saudita: una città lineare lunga 170 km, alta 500 metri e larga solo 200, pensata per ospitare 9 milioni di persone in ambienti sostenibili e iperconnessi. Tuttavia, il progetto è stato recentemente ridimensionato per c - facebook.com Vai su Facebook

E se l’Italia andasse ai Sedicesimi? Da seconda, vs probabilmente la vincente di Danimarca/Irlanda (con Messico vincente del gruppo); da prima, vs una terza tipo Ecuador, Giappone, Egitto, Arabia Saudita, Senegal, Algeria; da terza, vs una tra Germania e U Vai su X

L'INIZIATIVA - Il Parco Archeologico di Pompei coinvolto nel restauro di una città in Arabia Saudita abbandonata negli anni ’80 del Novecento - Un team di archeologi, restauratori, architetti e ingegneri del Parco Archeologico di Pompei si trova attualmente ad al- Secondo msn.com

Pompei. Il direttore del Parco Archeologico in Arabia Saudita: collaborazione per siti Unesco - 'Ula, con le sue tombe monumentali di oltre 2000 anni e testimonianze di insediamenti anch ... Lo riporta lostrillone.tv

AlUla e Pompei uniscono le forze per plasmare il futuro dei viaggi culturali - AlUla, Arabia Saudita – Due tra le più straordinarie destinazioni culturali al mondo, AlUla nel nord- Si legge su napolivillage.com

L'INIZIATIVA - AlUla e Pompei uniscono le forze per plasmare il futuro dei viaggi culturali - ovest dell’Arabia Saudita e Pompei nel sud Italia, si uniscono in una collaborazione senza precedenti che ridefinirà il mod ... Da napolimagazine.com

Un enorme parco a tema "Dragon Ball" verrà costruito in Arabia Saudita. Ecco come sarà - L'Arabia Saudita ha annunciato piani ambiziosi per la costruzione dell'unico parco a tema al mondo interamente dedicato alla popolare serie anime e manga giapponese "Dragon Ball". Da hwupgrade.it

Dragon Ball, prime immagini dell'impressionante parco a tema in Arabia Saudita - Sono iniziati i lavori di costruzione di un gigantesco parco a tema dedicato a Dragon Ball, che verrà realizzato in Arabia Saudita. Si legge su movieplayer.it