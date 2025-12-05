CIS pubblicata la gara per Herdonia Gatta | Costruiamo il futuro valorizzando la storia

Foggiatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblicata la gara per la realizzazione del Parco Archeologico di Herdonia – Lotto 1, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 20142020. Lo comunica il Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata, Nicola Gatta. Sarà Invitalia, in qualità di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cis pubblicata gara herdoniaCIS, pubblicata la gara per Herdonia. Gatta: “Costruiamo il futuro valorizzando la storia” - Gatta: “Costruiamo il futuro valorizzando la storia” L'intervento mira alla realizzazione del Parco Archeologico a ... Da ilsipontino.net

Cerca Video su questo argomento: Cis Pubblicata Gara Herdonia