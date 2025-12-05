CIS pubblicata la gara per Herdonia Gatta | Costruiamo il futuro valorizzando la storia
Pubblicata la gara per la realizzazione del Parco Archeologico di Herdonia – Lotto 1, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 20142020. Lo comunica il Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata, Nicola Gatta. Sarà Invitalia, in qualità di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
