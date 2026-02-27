A Milano, un uomo di 43 anni è stato scarcerato e ora si trova agli arresti domiciliari. La vicenda riguarda l’uccisione di una donna, avvenuta nella stessa città, con i dubbi ancora aperti sulla modalità dell’omicidio, che potrebbe essere stato causato da strangolamento o soffocamento. Le indagini continuano per chiarire i dettagli e verificare le circostanze del fatto.

Milano, 27 febrbaio 2026 – E' stato scarcerato e va ai domiciliari Marek Konrad Daniec, 43enne camionista polacco arrestato oltre un anno fa, nel dicembre del 2024, e a processo in Corte d'Assise a Milano con l'accusa di aver ucciso, soffocandola, la compagna Hanna Herasimchyk, 46 anni, bielorussa, in passato ballerina, il cui cadavere venne trovato il 13 giugno di due anni fa in un appartamento a Pozzuolo Martesana, nel Milanese. La perizia Lo ha deciso oggi la Corte (giudici togati Antonella Bertoja e Sofia Fioretta), sostituendo la misura cautelare del carcere coi domiciliari e dopo un'istanza degli avvocati Elisa Marabelli e Lorenzo Puglisi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hanna uccisa dal compagno: dubbi su strangolamento e soffocamento, l’uomo va ai domiciliari

Violenta una donna di 29 anni, 57enne finisce ai domiciliari: l’allarme lanciato dal compagno della vittimaUna donna di 29 anni è stata violentata da un uomo di 57 anni ad Alzano Lombardo (Bergamo).

Tre anni fa la mattanza di Ilaria. Uccisa a mani nude dal marito. Anche lui era ai domiciliariGli anni passano e la rabbia non cede lo spazio alla rassegnazione ma si alterna alla tristezza profonda di non avere più accanto la propria cara...