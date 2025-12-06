Gli anni passano e la rabbia non cede lo spazio alla rassegnazione ma si alterna alla tristezza profonda di non avere più accanto la propria cara scomparsa. Daniele Maiorano, il fratello, e la mamma Silvana piangono la loro Ilaria, osimana di 41 anni, uccisa nell’ottobre 2022 nella sua abitazione a Passatempo di Osimo, nella prima periferia. L’indagine aveva consentito di raccogliere, in tempi rapidissimi, come hanno detto gli stessi militari dal comando locale, plurimi e concordanti indizi di colpevolezza a carico del marito, Tarik El Ghaddassi, 43enne marocchino. I primi dello scorso aprile è stata confermata la condanna all’ergastolo, già inflitto in primo grado nel giugno 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre anni fa la mattanza di Ilaria. Uccisa a mani nude dal marito. Anche lui era ai domiciliari