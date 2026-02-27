H1N1 in Catalogna | 83enne infettato senza contatti con suini allarme

In Catalogna, un uomo di 83 anni è risultato positivo al virus H1N1 senza aver avuto contatti con suini o ambienti potenzialmente contaminati. La notizia è stata comunicata dalle autorità sanitarie locali, che hanno avviato le procedure di monitoraggio e approfondimento. Finora non sono stati segnalati altri casi collegati e l’attenzione si concentra sulla possibile diffusione del virus.

In Catalogna, un uomo di 83 anni è stato infettato dal virus dell’influenza suina H1N1 senza aver avuto contatti con suini o ambienti contaminati. Gli esperti ipotizzano un possibile contagio da persona a persona, sollevando preoccupazioni per il potenziale pandemico. Il paziente, ora guarito, non presentava sintomi respiratori gravi, ma il caso ha attivato protocolli di sorveglianza epidemiologica. Questo scenario inquietante apre la possibilità che il virus possa trasmettersi tra esseri umani, un salto evolutivo che potrebbe trasformare un’eventualità isolata in una minaccia globale. Un caso che fa tremare il mondo: la misteriosa infezione suina in Catalogna. 🔗 Leggi su Ameve.eu Spagna, allarme peste suina africana in Catalogna: trema il settore delle esportazioniDa oltre una settimana, in Catalogna non si parla d’altro: alcuni cinghiali trovati morti nel Parco Naturale di Collserola, alle porte di Barcellona,... Leggi anche: Benfica-Napoli, è allarme ultras: si temono contatti con i tifosi dello Sporting che rientrano da Monaco Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Catalogna, un caso di influenza suina trasmessa tra persone: contagiato un uomo di 83 anniL'uomo è residente nella provincia di Lleida, la fonte del contagio resta sconosciuta. Ne ha dato notizia il governo catalano al quotidiano El Paìs ... rainews.it Influenza suina in un uomo in Spagna, allerta rischio pandemico: «Infezione senza contatto con animali»Influenza suina in un essere umano in Spagna. La Catalogna ha segnalato un raro di influenza A/H1N1 in un uomo di 83 anni residente nella provincia ... msn.com