Spagna allarme peste suina africana in Catalogna | trema il settore delle esportazioni
In Catalogna, l’allarme per la peste suina africana si diffonde dopo il ritrovamento di cinghiali morti nel Parco Naturale di Collserola, risultati positivi al virus. La scoperta preoccupa il settore delle esportazioni, che teme ripercussioni economiche e restrizioni in un’area strategica per la regione.
Da oltre una settimana, in Catalogna non si parla d’altro: alcuni cinghiali trovati morti nel Parco Naturale di Collserola, alle porte di Barcellona, sono risultati positivi alla peste suina africana (PSA). Il parco si trova a poca distanza dal campus dell’Università Autonoma di Barcellona e dal comune di Cerdanyola del Vallès, dove il 25 e 26 novembre sono stati registrati i primi casi. Inizialmente i casi confermati erano sei, ma nel giro di pochi giorni il numero è salito a tredici. Le autorità – regionali e nazionali – hanno risposto immediatamente con un piano di emergenza: è stata chiusa al pubblico l’area del parco, sospese le attività ricreative, venatorie e forestali, imposto un perimetro di contenimento del contagio (prima un raggio di 6 km, poi esteso con una zona di controllo più ampia di 20km ) e attivata una vigilanza massiccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
