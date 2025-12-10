Benfica-Napoli è allarme ultras | si temono contatti con i tifosi dello Sporting che rientrano da Monaco

L'atmosfera in vista di Benfica-Napoli si fa tesa, con preoccupazioni legate a possibili contatti tra ultras delle due squadre. La partita si svolge prima del fischio d’inizio e l’attenzione è rivolta non solo alla sfida sul campo, ma anche al rischio di tensioni e scontri tra tifoserie, in un contesto già segnato da incidenti passati.

La sfida di Lisbona si gioca ben prima del fischio d’inizio. A preoccupare non è solo la temperatura calcistica del Da Luz, ma soprattutto il timore di nuovi scontri tra ultrà del Napoli e dello Sporting, dopo i gravi incidenti dello scorso ottobre a Napoli. Con oltre 3500 tifosi azzurri in arrivo in Portogallo e gli hooligan biancoverdi di rientro da Monaco, l’allerta ordine pubblico è altissima. Il punto su Repubblica. Benfica-Napoli, pericolo scontri: i dettagli. Si legge su Repubblica: “Il Napoli non sarà da solo nella trasferta della verità in Portogallo. Al seguito dei Campioni d’Italia è annunciata infatti una maxi carovana di oltre 3500 tifosi al seguito dei campioni d’Italia, che cercheranno di farsi sentire nella bolgia del monumentale stadio Da Luz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

