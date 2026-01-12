La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita dal 19 gennaio al 1° marzo 2026 la mostra personale di Maurizio Cannavacciuolo, intitolata “Promenade”. L’esposizione presenta una selezione di opere dell’artista, offrendo un approfondimento sulla sua ricerca artistica. Un’occasione per conoscere il percorso creativo di Cannavacciuolo e le sue riflessioni visive, in un contesto di rilevo internazionale.

Cosa: Promenade, mostra personale di Maurizio Cannavacciuolo. Dove e Quando: Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma; dal 19 gennaio al 1° marzo 2026. Perché: Un’installazione immersiva che esplora l’iconografia postmoderna attraverso il dialogo tra pittura monumentale e ceramica. Dal 19 gennaio al 1° marzo 2026, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC) di Roma ospita Promenade, l’attesa personale di Maurizio Cannavacciuolo. L’esposizione, curata da Marco Tonelli con Angelo Bucarelli, si colloca strategicamente all’inizio del percorso della collezione permanente, nella sala dedicata alle novità, e rappresenta un momento significativo per il museo, legandosi alla tradizione delle donazioni d’artista che arricchiscono il patrimonio statale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Maurizio Cannavacciuolo: Promenade alla GNAMC di Roma

Leggi anche: Quando l’arte congiunge gli “opposti pianeti”: alla Gnamc la raffinata mostra del pittore cinese Liu Youju

Leggi anche: La Roma di Maurizio Battista

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

MARADONA A VILLA CRESPI. ANTONINO CANNAVACCIUOLO PASSA DAL BSMT!

Oltre agli ospiti già annunciati, alla #CenaDiNatale di Antonella Clerici parteciperanno anche Al Bano, Massimo Bottura, Peppone, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Conti, Sal De Riso, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Alberto Matano, Enzo x.com

Signore e signori: l'insalata liquida di Chef Cannavacciuolo #MasterChefIt - facebook.com facebook