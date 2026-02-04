Libri presentato alla Gnamc ' Cy Twombly' sul legame del pittore americano con Roma

Alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma si è tenuta la presentazione del nuovo volume dedicato a Cy Twombly. Il libro, edito da Electa con il supporto di Maire, raccoglie tre volumi che raccontano il legame del pittore americano con la città eterna. Un ritratto approfondito del periodo romano di Twombly, che mostra come la capitale abbia influenzato e ispirato le sue opere. La presentazione ha attirato appassionati e studiosi pronti a scoprire nuovi dettagli sulla figura di Twombly e il suo rapporto con Roma.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma è stato presentato il volume "Cy Twombly", edito da Electa con il sostegno di Maire, gruppo di ingegneria e tecnologia a supporto della transizione energetica, un cofanetto di tre libri che offrono un ritratto culturale del periodo romano dell'artista statunitense Edwin Parker "Cy" Twombly Jr. e del suo profondo legame con la città. Il primo libro raccoglie i saggi seminali e ormai introvabili di Roland Barthes, introdotti da un saggio di Andrea Cortellessa. Il secondo presenta un raro scritto di Fabio Mauri sulla Roma degli anni Sessanta, insieme ad altre testimonianze e fotografie d'epoca.

