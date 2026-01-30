Guida agli eventi del weekend 30 gennaio – 1° febbraio

Questa fine settimana si riempie di appuntamenti in tutta Italia. Dai concerti dei I Ministri alla serata swing con «The Swing Home Night», passando per la tradizionale «Scasada del Zenerù». Ci sono anche eventi per chi ama la nostalgia, come «Voglio tornare negli anni ’90», e occasioni per visitare musei e mostre, come «Porte aperte in Aula Picta». Infine, gli appassionati di modellismo trovano spazio in fiera. Un weekend ricco di iniziative per tutti i gusti.

Guida. Da I Ministri a «The Swing Home Night», dalla «Scasada del Zenerù» a «Voglio tornare negli anni '90», passando per «Porte aperte in Aula Picta» e «Modellismo in Fiera». Ecco i nostri consigli per il fine settimana Musica dal vivo, tradizioni che accendono l'inverno, grandi feste a tema e appuntamenti per tutta la famiglia: anche questo weekend Bergamo e provincia offrono un ventaglio di occasioni per uscire, incontrarsi e lasciarsi sorprendere. Tra club, piazze, musei e fiere, il tempo libero diventa un invito a vivere il territorio in tutte le sue sfumature. La serata si apre con l'energia del rock italiano al Druso di Ranica, dove tornano sul palco I Ministri.

