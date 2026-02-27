Guerra Iran-Usa vicina? Due portaerei Ford e Lincoln verso il Golfo Pechino ai suoi cittadini | Lasciate il Paese

Due portaerei statunitensi, la Ford e la Lincoln, sono dirette verso il Golfo Persico, mentre Pechino ha invitato i cittadini cinesi a lasciare il Paese. La tensione tra Stati Uniti e Iran si manifesta con un aumento delle forze militari americane nella regione, segnando un possibile peggioramento della situazione senza altre indicazioni ufficiali.

La crisi tra Stati Uniti e Iran ha registrato una escalation di segnali contrastanti negli ultimi giorni: da un lato una forte concentrazione di mezzi militari statunitensi nel Medio Oriente, dall’altro tentativi diplomatici tutti in bilico. La domanda che inizia a circolare nei circoli politici e di intelligence è sempre più concreta: Washington sta preparando un attacco militare o sta giocando la carta della deterrenza per forzare Teheran a un accordo? Gli Stati Uniti oggi hanno lanciato un ulteriore segnale - come riferisce il New York Times - autorizzando il personale non essenziale dell'ambasciata a Gerusalemme a lasciare il Paese, sullo sfondo di un possibile attacco all'Iran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Iran, Axios: Accordo fra Teheran e Usa improbabile, guerra più vicinaLe navi dei Guardiani della Rivoluzione iraniani nel Golfo, lunedì 16 febbraio 2026 (Sepahnews ... msn.com

Iran, società cinese fotografa i movimenti della portaerei Usa Gerald Ford in Medio OrienteLa tensione, forse, non è mai stata così alta. E la guerra tanto temuta tra Usa e Iran, così vicina a scoppiare. Un segnale? MizarVision, società cinese ... ilmessaggero.it

#TG2000 - Colloqui #USA- #Iran, ultima occasione per evitare una guerra #27febbraio #MedioOriente #Trump #Teheran #USA #Khamenei #Pasdaran #IranProtests #Mohammadi #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

Il ministro della Difesa pakistano: "La pazienza è finita, ora è guerra aperta con l'Afghanistan". L'Iran si offre per mediare #ANSA - facebook.com facebook