Guerra Iran-Stati Uniti vicina? Due portaerei Ford e Lincoln verso il Golfo Pechino ai suoi cittadini | Lasciate il Paese

Due portaerei, la Ford e la Lincoln, si stanno dirigendo verso il Golfo, mentre il governo cinese invita i cittadini a lasciare il paese. La tensione tra Stati Uniti e Iran si è intensificata negli ultimi giorni, con un rapido accumulo di mezzi militari statunitensi nella regione. L’attenzione internazionale rimane alta e le forze coinvolte si preparano a possibili sviluppi.

La crisi tra Stati Uniti e Iran ha registrato una escalation di segnali contrastanti negli ultimi giorni: da un lato una forte concentrazione di mezzi militari statunitensi nel Medio Oriente, dall’altro tentativi diplomatici tutti in bilico. La domanda che inizia a circolare nei circoli politici e di intelligence è sempre più concreta: Washington sta preparando un attacco militare o sta giocando la carta della deterrenza per forzare Teheran a un accordo? Gli Stati Uniti oggi hanno lanciato un ulteriore segnale - come riferisce il New York Times - autorizzando il personale non essenziale dell'ambasciata a Gerusalemme a lasciare il Paese, sullo sfondo di un possibile attacco all'Iran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

