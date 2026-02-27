Guerra Iran-Stati Uniti vicina? Due portaerei verso il Golfo Pechino ai suoi cittadini | Lasciate il Paese

Due portaerei statunitensi sono state inviate nel Golfo Persico in risposta a crescenti tensioni con l'Iran. Nel frattempo, il governo cinese ha consigliato ai suoi cittadini di lasciare il paese, mentre le forze militari americane rafforzano la loro presenza nella regione. La situazione rimane sotto stretta osservazione, senza che siano stati annunciati interventi o dichiarazioni ufficiali sulle intenzioni di ciascuna parte.

La crisi tra Stati Uniti e Iran ha registrato una escalation di segnali contrastanti negli ultimi giorni: da un lato una forte concentrazione di mezzi militari statunitensi nel Medio Oriente, dall’altro tentativi diplomatici tutti in bilico. La domanda che inizia a circolare nei circoli politici e di intelligence è sempre più concreta: Washington sta preparando un attacco militare o sta giocando la carta della deterrenza per forzare Teheran a un accordo? Gli Stati Uniti oggi hanno lanciato un ulteriore segnale - come riferisce il New York Times - autorizzando il personale non essenziale dell'ambasciata a Gerusalemme a lasciare il Paese, sullo sfondo di un possibile attacco all'Iran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Iran, la Cina spia i movimenti delle forze Usa (e pubblica le foto satellitari) Pechino ai suoi cittadini: «Via il prima possibile da Teheran»C’è un osservatore che segue con interesse il dispositivo militare Usa nel Golfo: è la Cina.

Usa ai cittadini americani in Venezuela: “Lasciate subito il Paese”(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno esortato i propri cittadini a lasciare immediatamente il Venezuela, dopo che è stata diffusa la notizia che...

Portaerei USA verso l’Iran: Minacce, Diplomazia e Rischio Guerra Totale in Medio Oriente

