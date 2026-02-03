Usa-Iran schegge di guerra Drone verso la portaerei Lincoln | abbattuto

Un drone iraniano si avvicina alla portaerei statunitense USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Il caccia della Marina americana lo ha abbattuto prima che potesse entrare in contatto con la nave. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire in una zona già calda di suo.

Schegge di guerra nel Mar Arabico. Il Comando Centrale degli Stati Uniti, il Centcom, ha dichiarato che un caccia della Marina statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei USS Abraham Lincoln che incrocia in quelle acque. Secondo il Centcom, il drone si è avvicinato "in modo aggressivo" alla portaerei con "intenzioni poco chiare" e ha continuato a dirigersi verso la nave nonostante le misure di de-escalation adottate dalle forze statunitensi operanti in acque internazionali. Il drone, identificato come uno Shahed-139, è stato distrutto da un caccia F-35C imbarcato sulla Lincoln, che al momento dell'incidente si trovava a circa 800 chilometri dalla costa meridionale dell'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa mattina, le forze americane hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Lincoln.

Un drone iraniano è stato abbattuto vicino a una portaerei americana nel Golfo, al largo delle coste di Teheran.

