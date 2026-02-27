Guerra Afghanistan-Pakistan Emergency | Svegliati di notte dalle bombe La popolazione teme un ritorno al passato

Dopo i recenti raid di Islamabad su diverse zone dell’Afghanistan, tra cui la capitale Kabul, Emergency ha soccorso finora dieci feriti. La popolazione locale si sveglia di notte con il rumore delle bombe e teme un ritorno a scenari passati di conflitto. La situazione rimane in evoluzione, mentre l’escalation militare continua a preoccupare le comunità coinvolte.

Sono dieci, nel momento in cui si scrive, i feriti che Emergency ha già soccorso. Ma dopo la nuova escalation militare tra Afghanistan e Pakistan, con raid di Islamabad su diverse aree del Paese confinante, compresa la capitale Kabul, la situazione non può che essere considerata “in divenire“. Lo spiega a Ilfattoquotidiano.it Alessandro Migliorati, responsabile logistica della ong italiana storicamente presente nel Paese centroasiatico, che racconta come per le strade della capitale sia tornata immediatamente la preoccupazione di una nuova guerra, dopo cinque anni di scontri molto ridotti con la conquista del potere da parte dei Taliban.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

