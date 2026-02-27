Notte di fuoco è guerra tra Afghanistan e Pakistan | bombardate le postazioni dei talebani video

Nella notte, si sono intensificati gli scontri tra Afghanistan e Pakistan, con bombardamenti che hanno colpito le postazioni dei talebani in entrambe le direzioni. Le operazioni militari sono proseguite in modo rapido e senza sosta, coinvolgendo diverse aree strategiche lungo il confine. La situazione resta tesa, e le azioni si sono susseguite senza interruzioni nelle ultime ore.

Il Pakistan ha bombardato le città afghane di Kabul e Kandahar stamattina, poche ore dopo che le forze afghane avevano attaccato le truppe di frontiera pakistane in quella che il governo talebano ha definito una rappresaglia per precedenti attacchi aerei. “Sono stati colpiti gli obiettivi di difesa dei talebani afghani a Kabul, nella provincia di Paktia e Kandahar”, ha scritto su X il ministro dell’Informazione pakistano Attaullah Tarar. Il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi ha dichiarato che gli attacchi in Afghanistan sono stati una “risposta appropriata”. “Le forze armate pakistane hanno dato una risposta adeguata all’aggressione aperta dei talebani afghani”, ha affermato Naqvi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

