Gucci | il nuovo lessico sensoriale di Demna Gvasalia

A Milano, sotto le luci della passerella, Demna Gvasalia ha presentato il suo nuovo lessico sensoriale per Gucci. La sfilata ha mostrato un'estetica pragmatica con toni scuri e luminosi, che si integra con il corpo di chi indossa i capi. Questo evento segna la prima uscita ufficiale del designer con il marchio.

Sotto le luci di Milano, la prima passerella ufficiale di Demna Gvasalia segna il momento in cui un’estetica pragmatica, dai toni scuri e luminosi, si fonde con il corpo di chi la indossa. La collezione Gucci Autunno Inverno 2026 2027 trasforma l’heritage fiorentino in arma di seduzione urbana. Gvasalia attinge infatti ai codici più sotterranei della Maison – quelli custoditi nei laboratori toscani, e li reinterpreta con sensibilità che privilegia l’emozione cruda rispetto al decoro fine a se stesso. Gli abiti diventano sculture di realtà; i tessuti e la pelle, lavorati con maestria che cita i grandi classici Gucci, si muovono fluidi su silhouette che sfidano i canoni tradizionali della raffinatezza; il designer rinuncia così ad una narrazione complessa per proporre pezzi che sono, prima di tutto, strumenti di affermazione personale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

