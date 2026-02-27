Gucci | il nuovo lessico sensoriale di Demna Gvasalia a Milano

A Milano, sotto le luci, si è tenuta la prima sfilata ufficiale di Demna Gvasalia per Gucci. La collezione propone un nuovo lessico sensoriale, caratterizzato da estetica pragmatica e toni scuri e luminosi. I capi sono stati presentati in un contesto che mette in risalto l’interazione tra abbigliamento e corpo, creando un’esperienza visiva e tattile. La passerella ha segnato un momento di novità per il brand.

Sotto le luci di Milano, la prima passerella ufficiale di Demna Gvasalia segna il momento in cui un’estetica pragmatica, dai toni scuri e luminosi, si fonde con il corpo di chi la indossa. La collezione Gucci Autunno Inverno 2026 2027 trasforma l’heritage fiorentino in arma di seduzione urbana. Gvasalia attinge infatti ai codici più sotterranei della Maison – quelli custoditi nei laboratori toscani, e li reinterpreta con sensibilità che privilegia l’emozione cruda rispetto al decoro fine a se stesso. Gli abiti diventano sculture di realtà; i tessuti e la pelle, lavorati con maestria che cita i grandi classici Gucci, si muovono fluidi su silhouette che sfidano i canoni tradizionali della raffinatezza; il designer rinuncia così ad una narrazione complessa per proporre pezzi che sono, prima di tutto, strumenti di affermazione personale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Gucci: il nuovo lessico sensoriale di Demna a MilanoSotto le luci di Milano, la prima passerella ufficiale di Demna Gvasalia segna il momento in cui un’estetica pragmatica, dai toni scuri e luminosi,... Siamo già innamorati di Generation Gucci, il secondo capitolo di DemnaChe Demna fosse sulla via della rigenerazione di Gucci già si sapeva con “La Familia“.