Che Demna fosse sulla via della rigenerazione di Gucci già si sapeva con “ La Familia “. Ora è il turno di Generation Gucci, il secondo capitolo di un viaggio introspettivo, un booklet di una sfilata che in realtà non si è mai tenuta. Si tratta, in realtà, della collezione pre-fall 2026: la presentazione arriva prima della prima sfilata sotto la sua direzione creativa, che sarà a febbraio 2026 a Milano per la settimana della moda donna. Demna ci porta nel secondo capitolo del suo viaggio con Generation Gucci. L’intenzione era quella di evocare i codici anni Settanta e Novanta. Per farlo, il designer ha voluto riproporre il dettaglio della striscia Web sulle giacche e l’iconica fibbia dalla doppia G nelle cinture. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Siamo già innamorati di Generation Gucci, il secondo capitolo di Demna