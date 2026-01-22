Jonathan Anderson ci ha spiegato la sfilata Autunno Inverno 2026 di Dior Men

Jonathan Anderson ha illustrato la collezione AutunnoInverno 2026 di Dior Men, caratterizzata da un mix di elementi moderni e dettagli raffinati. Tra jeans skinny e top decorati con ricami di perline, si distinguono stivali con tacco cubano in effetto rettile e borse in cashmere lavorato a maglia, conferendo un’immagine elegante e contemporanea. La sfilata riflette un equilibrio tra stile urbano e sofisticato, puntando su materiali di qualità e design curato.

Jeans skinny e top scintillanti ricamati di perline. Stivali con tacco cubano effetto rettile e borse in cashmere lavorato a maglia. Maglioni lunghi come abiti e polo ornate da spalline luccicanti. Parka couture a bozzolo e bomber. Blazer minuscoli e frac a trecce. Pantaloni cargo in velluto e una giacca da sci foderata di pelliccia. Tantissime, tantissime parrucche giallo acceso. Mercoledì, durante la Paris Fashion Week, Jonathan Anderson ha infilato tutto questo — e molto altro — in un cannone e lo ha sparato lungo la passerella Dior, in un'argomentazione trionfale a favore di una moda maschile legittimamente strana.

