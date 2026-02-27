Gubbio allenamento al Barbetti C’è la Rappresentativa Under 19

Ieri pomeriggio il Gubbio ha svolto un allenamento al “Barbetti” con una sessione speciale, poiché ha affrontato la Rappresentativa Umbria Under 19 in un’amichevole. La partita ha offerto ai giocatori l’opportunità di confrontarsi con un avversario diverso e testare alcune soluzioni tattiche. L’allenamento si è concluso senza ulteriori sviluppi o decisioni ufficiali da parte della società.

Un allenamento pomeridiano diverso quello svolto ieri dal Gubbio, che alle 15 al “Barbetti“ ha affrontato la Rappresentativa Umbria U19 in amichevole. Il match è finito 4-0 grazie alle reti di Ghirardello nel primo tempo e alla doppietta di Di Massimo e al gol di Minta nella ripresa. Di Carlo, che non aveva tutta la squadra a disposizione e anzi ha portato con sé alcuni giovani dalla Primavera come Marcucci e Bacalini, ha mantenuto per tutta la durata della partita il 3-5-2, pur variando molto gli interpreti con cambi continui. Un allenamento importante per aumentare la condizione fisica soprattutto di alcuni giocatori, Di Massimo (che si è fatto vedere con un gran gol al volo di destro) e Carraro su tutti, in vista del trittico di partite che attende il Gubbio nel periodo compreso tra le prossime due domeniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

