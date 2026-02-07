gubbio dimenticare bra cercasi riscossa al barbetti

Domani il Gubbio torna in campo al Barbetti per cercare di dimenticare subito la sconfitta contro il Bra a Sestri Levante. La squadra di mister Di Carlo sa che deve fare punti e riprendere il ritmo, dopo una partita difficile. I tifosi sperano in una risposta positiva e in una prestazione convincente.

Torna in campo domani il Gubbio di mister Di Carlo, e lo fa per riprendere il cammino dopo la sconfitta subita a Sestri Levante per mano del Bra. La classifica si è accorciata e i rossoblu si ritrovano pericolosamente vicini alla zona playout, ma l’occasione per rimettere la giusta marcia capita al “Barbetti“ con il Campobasso come avversario. I “lupi“ molisani si trovano al quinto posto nel girone B di Serie C a quota 33 punti e godono ora di un buon periodo di forma dopo aver trovato la quadratura del cerchio, ma la stagione non è sempre stata lineare. Dopo un inizio più claudicante (una sola vittoria nelle prime quattro) e un cambio modulo, mister Luciano Zauri è riuscito a dare un’impronta diversa alla propria squadra: dopo la sconfitta di inizio novembre contro l’Arezzo e con il Campobasso a metà classifica, il tecnico abruzzese é passato dal 4-3-3 al 3-5-2 dando così una svolta alla stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

