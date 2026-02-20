GUBBIO – È tornato il weekend ed è pronto a tornare anche il Gubbio al " Barbetti ". Il match è di alto livello contro una squadra, l’ Arezzo, che ha bisogno di poche presentazioni: capolista del girone con 59 punti, a +7 dal Ravenna e a +9 dall’Ascoli, con le inseguitrici che però hanno una gara in più. Gli aretini hanno riposato nella scorsa giornata in cui era previsto per loro il match con il Rimini, ma si affacciano alla partita di domani (ore 14:30) con alcune defezioni. Non ci sarà infatti l’infortunato Ionita, come i due difensori centrali titolari Chiosa e Gilli, entrambi squalificati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Gubbio è pronto a tornare al "Barbetti", c’è la difficile sfida contro l’Arezzo

Leggi anche: Gubbio, sfida il Bastia al Barbetti. I rossoblù vincono e “studiano“

Leggi anche: Gubbio, dimenticare Bra. Cercasi riscossa al Barbetti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.