Guardia di Finanza avvicendamento al vertice della Tenenza di Bormio

Il Tenente Petrucci lascia, arriva il Sottotenente Aversano: il passaggio di consegne questa mattina alla caserma “Valtellina” alla presenza del Comandante Provinciale Questa mattina, alla caserma “Valtellina”, alla presenza del Comandante Provinciale Col. t.ISSMI Daniele Sanapo, si è svolto l’avvicendamento alla guida della Tenenza di Bormio tra il Tenente Daniele Petrucci e il Sottotenente Michele Aversano, che assume il nuovo incarico dopo il trasferimento del suo predecessore al Comando Generale del Corpo. Dopo tre anni al comando della Tenenza di Bormio, il Tenente Daniele Petrucci lascia l’incarico avendo conseguito, nel periodo di permanenza in Alta Valtellina, importanti risultati di servizio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

