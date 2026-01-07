La Guardia di Finanza cerca un immobile per la Tenenza di Fabriano | avviata l' indagine di mercato

La Guardia di Finanza di Ancona ha avviato un’indagine di mercato per individuare un immobile destinato a ospitare la Tenenza di Fabriano. L’obiettivo è trovare una sede adeguata alle esigenze operative, garantendo funzionalità e sicurezza. La ricerca si rivolge a proprietà disponibili sul mercato che rispondano ai requisiti richiesti dall’ente.

La Guardia di Finanza di Ancona ha avviato un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di un immobile da adibire a nuova caserma per la Tenenza di Fabriano. La richiesta di pubblicazione del relativo avviso è stata trasmessa al nostro quotidiano online per garantirne la massima.

