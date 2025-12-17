Convegno Ugl sulla Zes | Necessario che Latina ne faccia parte

Martedì 16 dicembre si è svolto a Latina un importante convegno organizzato dalla Ugl, dedicato alla Zona Economica Speciale (Zes) e alla Zona Logistica Semplificata (Zls). L'incontro ha evidenziato l'importanza di includere Latina in queste iniziative, sottolineando i vantaggi e le implicazioni per lo sviluppo economico locale. Un momento di confronto che ha aperto spunti utili per affrontare le sfide e valorizzare le opportunità del territorio pontino.

Si è tenuto martedì 16 dicembre presso la sala De Pasquale del Comune di Latina il convegno della Ugl di Latina sulla Zes e la Zls per la provincia pontina con una discussione che ha dato spunti e suggerimenti per quanto riguarda la penalizzazione della mancata assegnazione della Zes e i vantaggi.

Le traiettorie della Zes in un convegno della Regione: «Burocrazia abbattuta e bonus occupazione» - Un avvio più rapido dei progetti con l’autorizzazione unica. corriereadriatico.it

Sanità, trasporti, spopolamento ed energia: a Cagliari un convegno Ugl - Sanità, trasporti, spopolamento delle aree interne ed energia: sono i temi delle quattro tavole rotonde del convegno “Superiamo l'isolamento”, organizzato dall'Ugl Sardegna domani (martedì 10 dicembre ... unionesarda.it

Taranto, FP CGIL, FP UIL E UIL FPL Fallito il rapporto sindacale con la ASL

Convegno Spazio, tempo e relazioni. L’EREDITÀ EDUCATIVA DI MARIA PIA FINI Per partecipare è necessario iscriversi, entro e non oltre il 24/01/26 ¬¬, attraverso il seguente form https://forms.gle/Pjf1QAuzwHgERQd87 - facebook.com facebook

