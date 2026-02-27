Greuther Furth-Schalke 04 sabato 28 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 febbraio 2026 alle 20:30 si disputerà la partita tra Greuther Furth e Schalke 04. Schalke 04 guida la classifica di 2. Bundesliga con un punto di vantaggio sulla seconda e due sulla terza, a undici giornate dalla conclusione del campionato. La lotta per la promozione diretta coinvolge cinque squadre in totale, tutte in corsa per ottenere il miglior piazzamento.

Lo Schalke 04 comanda la classifica di 2. Bundesliga con un punto di margine sulla seconda (che però gioca venerdì) e due sulla terza, dunque a undici giornata dalla fine del campionato la lotta per la promozione diretta è apertissima e si estende a cinque club in totale. Il Greuther Furth invece è il fanalino. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

