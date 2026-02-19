Il Greuther Furth ha perso cinque delle ultime sei partite, rendendo urgente una vittoria contro l’Arminia Bielefeld, che invece ha ottenuto due successi consecutivi. La squadra di casa lotta per evitare la retrocessione, mentre gli ospiti sperano di consolidare la posizione in classifica. La partita si svolge venerdì 20 febbraio alle 18:30, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti. La sfida promette intensità, considerando la pressione di entrambe le formazioni per migliorare la propria situazione in classifica.

Il Greuther Furth è ultimo nella classifica di 2. Bundesliga e dunque il tempo stringe nella lotta per evitare la retrocessione, mentre l’Arminia Bielefeld ha otto punti in più ed ovviamente sta molto meglio ma il margine sul terzultimo posto è di solo quattro punti per cui anche il club della Renania Settentrionale-Vestfalia non può. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Greuther Furth-Arminia Bielefeld (venerdì 20 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Fortuna Dusseldorf-Arminia Bielefeld (venerdì 16 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiAnalisi della partita Fortuna Dusseldorf-Arminia Bielefeld, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 18:30, con approfondimenti su formazioni, quote e pronostici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.