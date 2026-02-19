Greuther Furth-Arminia Bielefeld venerdì 20 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Greuther Furth, ultimo in classifica di 2. Bundesliga, cerca di invertire la rotta in vista della sfida contro l’Arminia Bielefeld di venerdì 20 febbraio. La squadra di casa ha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti, con otto punti in più, puntano a consolidare la posizione di vantaggio. La distanza tra i due club sul fondo della classifica è di appena quattro punti. La partita si gioca alle 18:30.

